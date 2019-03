Alba Carrillo vuelve: "Lo he pasado muy mal, si me tengo que quedar sola, lo haré"

Alba Carrillo abandonó las redes sociales muy enfadada por los insultos y acusaciones que estaba recibiendo por parte de los aficionados del Real Madrid. Estos la responsabilizaban de de las últimas derrotas del equipo por su nueva amistad con el portero. T. Courtois. Alba, más serena, ha explicado en YEM lo mal que lo ha pasado: "He estado de bajón, me han salido hasta calenturas. Mira que lo he pasado mal en mi vida pero esto ha sido demasiado".

"Nunca dije que tuviera una relación con Courtois"

"Lo estoy pasando muy mal, sobre todo por todo lo dicho en las redes sociales, que ha sido brutal. La prensa también se ha hecho eco de una serie de cosas que son mentira y todo esto me ha sobrepasado. Yo tengo 32 años y puedo salir a cenar con quien quiera pero, lamentablemente, ya no quiero seguir conociendo a Coutrois. Todo ha sido devastador, mi hijo no tiene por qué escuchar cosas en el colegio sobre su madre. Si me tengo que quedar sola, pues fenomenal".