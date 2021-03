Ana Rosa no entiende por qué Rocío se distanció de sus hijos

"Esto va a ser desnudarse, no sé las consecuencias emocionales que va a tener para Rocío Carrasco y para su hija, porque tampoco hemos escuchado la versión de la niña, hemos escuchado la de Antonio David, pero no la de la niña (...) Personalmente siempre he tenido mi opinión, no tengo ninguna relación ni con Rocío, Antonio David ni la niña (...) Lo que siempre me ha llamado la atención es cómo una madre, haya pasado lo que haya pasado, decide no tener ningún contacto con sus niños (...) Eso me parece extraño, estoy deseando saber su versión, saber lo que piensa y por qué lo ha hecho".