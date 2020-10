La publicó tras conocerse la noticia de su separación y tras las declaraciones de Marta López, que habló del tema en ‘Ya es mediodía’. “Conozco la personalidad de Alfonso, es un chico muy trabajador, que piensa mucho y tener a una chica en casa que no trabaja ni hace nada… Me imagino que se ha podido aburrir un poco”, decía Marta criticando además que Alexia haya tomado el camino de los tribunales con respecto a la prensa.

La respuesta de Alexia llegó en Instagram, desde donde lanzaba un ‘dardito’ a quien fuera la novia de su exnovio: “No he dado exclusivas ni he cobrado ni un euro, no como otras personas que llevan meses y meses lucrándose de nuestro silencio y dolor”. Es más, incluía unas palabras que parecían toda una declaración de guerra: “No me voy a rendir jamás, quien ríe el último, ríe mejor”.