El gran susto de Alfonso Merlos y Alexia Rivas: sufren un robo en un centro comercial

Los colaboradores de la sección ‘Fresh’ de ‘Ya es mediodía’ comentaron lo ocurrido. Isabel Rábago entiende a Alexia : “A mí una vez me robaron mis gafas favoritas y me llevé un disgusto”, explica. Además, afirma: “Me fascina que les hayan robado la compra semanal”.

El ‘enfado’ de Marta López

Desde que se destapó el escándalo, Marta López ha hablado varias veces sobre el tema en el programa (casualmente, casi siempre que acude al ‘Fresh’ hay alguna novedad sobre Merlos). La semana pasada, con tono de humor, la colaboradora comentaba en directo: “Sois unos capullos, resulta que mi novio (que me presentasteis aquí) me deja por otra 20 años más joven que yo y cada vez que vengo a trabajar me la ponéis”. Miguel Ángel Nicolás bromeó con ese tema durante el programa de este lunes, diciendo que pensaba dejar el vídeo del robo a Alexia y Merlos para el día que Marta acudiera a ‘Ya es mediodía’…