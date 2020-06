Alexia Rivas publica por primera vez una foto con Alfonso Merlos y él lleva las gafas que le regaló Marta López

Miguel Ángel Nicolás le ha preguntado a Marta si cree que lo de salir con gafas en esa foto ha ido con segundas intenciones. Marta López dice que no lo sabe, pero da una de las claves del misterio: “Tiene otras gafas de ver que eran un poco feas, por eso le regalé estas. Se podía haber puesto las otras, pero a mí no me importa”.