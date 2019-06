'Ya es mediodía' quiere tanto a Belén Esteban que no podían no llamarla para deserle la mejor de las bodas posibles. Estas son las cariñosas palabras que Sonsoles le ha dedicado a Belén: "Yo te he conocido ahora y creo que eres una mujer como la copa de un pino. Un beso muy grande y que celebres el amor con tu Miguel". La colaboradora de Sálvame, muy agredecida, ha manifestado su alegría: "Estamos muy contentos, quiero que llegue ya el momento y tirar la casa por la ventana".