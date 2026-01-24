Antía Troncoso 24 ENE 2026 - 17:06h.

Explota la tensión entre Sandra Barrios y Andrea Sabatini en 'GH DÚO': Así ha sido la acalorada discusión de los concursantes

¡Sandra Barrios estalla como nunca contra Andrea Sabaniti en 'GH DÚO'! La gaditana ha protagonizado una fuerte discusión con quien fuera su tentador favorito durante 'La isla de las tentaciones 9'. La tensión entre ambos participantes, que ha sido notable desde el primer momento en el que se unían a la convivencia en la casa de Tres Cantos, ha explotado por los aires. ¡No te lo pierdas!

Sandra, Juanpi y Andrea eran los tres últimos famosos en unirse al concurso, como nuevo trío de la edición y tras su polémico paso por 'LIDLT 9'. Entre los tres había muchas cuentas pendientes que no han tardado en salir a relucir durante sus primeros días como concursantes oficiales de 'GH DÚO'.

Sin ir más lejos, hace apenas unos días Sandra lloraba desconsoladamente por un comentario de Andrea que le había sentado fatal. Y es que el italiano le habría asegurado a Sandra que ''en tres días ha tenido tres novios''. Tras este suceso, ambos han tenido una megrabronca durante la prueba semanal que ha subido los decibelios de la casa.

Sandra Barrios, al límite, explota contra Andrea Sabatini

Todo sucedía durante el turno de Sandra, Andrea y Juanpi en las cajas de la prueba semanal. Juanpi mantenía silencio mientras Sandra y Andrea comenzaban un intercambio de palabras que iba subiendo de tono. Sandra terminaba insultando a Andrea y este le pedía con la voz pausada que no le insultase. Algo que hacía que ella le rebatiese: "Hago lo que me da la gana", provocando que Andrea la llamase "inmadura".

Ante esto, Sandra le pide que la "deje en paz". Una petición que se repite y en cada repetición lo dice con un tono de voz más alto hasta que termina chillando. Al ver que la gaditana había perdido los papeles, Cristina interviene para pedir a Andrea que deje de hablar a Sandra: "¿No ves que le va a dar una crisis de ansiedad?". Además, añadía: "Esto lo tenéis que solucionar y hablar entre vosotros, pero no en la caja".

