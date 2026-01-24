Suso Álvarez, emocionado al hablar de su accidente en plena montaña: "Sé que me protegió mi padre"

Fiesta 24 ENE 2026 - 17:59h.

Suso Álvarez ha explicado en 'Fiesta' cómo fue el accidente que sufrió a causa de las copiosas nevadas: "Me salvó un quitamiedos"

La borrasca Ingrid provoca las situaciones más adversas de todo el invierno: zonas más afectadas en España

Compartir







El pasado jueves Suso Álvarez sufrió un accidente de tráfico mientras circulaba por una carretera cubierta de nieve. El colaborador de 'Fiesta' se encontraba en Navacerrada en el momento de la colisión tras haber subido a la montaña de la sierra madrileña para grabar junto a su cámara unos contenidos para redes sociales.

Era el propio Suso quien, a través de su perfil de Instagram, explicaba a sus seguidores lo que le había ocurrido además de compartir imágenes de la situación:

"Os cuento lo que me ha pasado. Nos la prometíamos muy felices hasta que pasó lo inevitable (...) Estaba un poco acoj*nado porque se estaban quedando tirados todos los coches... Esperaba que esto aguantase. A ver si esto de ir en un 4x4 era real".

Instantes después ocurría lo inevitable: "Se me fue el coche y estuve deslizándome unos diez metros abajo sin poder hacer nada. Al final, seguimos vivos", celebraba el colaborador, que, para tranquilidad de sus seguidores, compartía un selfie: "La comida me sabe ahora más buena que nunca", bromeaba.

Suso explica en 'Fiesta' los detalles de lo sucedido

El colaborador de 'Fiesta' ha aprovechado la visita del experto en emergencias que colabora con 'Fiesta' para contar los detalles de su accidente y para, de paso, preguntar sobre cómo debería haber reaccionado en un momento de tal angustia:

"Yo iba con un 4X4, pero cuando nosotros llegamos a la zona de la montaña la nieve aún no había cuajado. Al llegar allí nos pusimos a grabar un trabajo de redes sociales, pero cuando quisimos bajar ya la cosa se había complicado. Un hombre muy majo que me reconoció me dijo que no siguiera porque en la carretera se estaba formando hielo, pero no le hice caso. En una cuesta abajo fui a pisar el freno y ya el coche dejó de responder por lo menos diez metros, no sabes el miedo que pasé, llegué a casa, me encerré y anulé todos los planes porque yo ese día pensé que me iba, gracias a Dios que me paró el quitamiedos, porque tres metros más adelante ya no había quitamiedos".

Suso, que en esos instantes llegó a pensar que su vida corría peligro, ha confesado que en los momentos más terribles tuvo la sensación de que su padre fallecido le protegía: "Mi madre siempre me lo dice, que mi padre es un ángel y nos cuida, y es verdad. Yo en ese momento pensé en él y le di las gracias".