'Ya es mediodía' ha recordado el polémico caso que condenó a una madre a prisión tras darle una bodetada a su hijo por no querer ducharse. Dicha madre ha hablado en el programa y ha declarado que se "arrepiente" de lo que hizo "en un momento de nerviosismo". Finalmente, no ingresará en la cárcel pero, ¿fue realmente este hecho tan grave como para condenarla a prisión? María no podrá ver a su hijo en 6 meses.