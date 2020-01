La mujer del hombre arrollado cuando ponía las cadenas a su coche: "Llegué a tocar la furgoneta pero no pude pararla"

Misael y su familia iban a pasar un día en la nieve, pararon a poner las cadenas pero, cuando se agachó a las ruedas, fue arrollado por otro vehículo que había perdido el control. El hombre murió en el acto por el golpe en la cabeza que sufrió y su mujer aún está en shock: “Aún no soy capaz de asimilar lo que pasó, todavía sigo hablando con Misael y pensando que va a volver”.

“Llegué a tocar la furgoneta pero no pude pararla”, explica la mujer en estas declaraciones a ‘La nueva España’: “Los niños no vieron nada porque conseguí sacarlos de allí. Aún no saben lo que les ha ocurrido a su padre”.