Esteban, un hombre transgénero embarazado de 5 meses

Esteban y Danna, una pareja transgénero que ahora se ha hecho muy conocida, va a cumplir su deseo de tener un bebé. Lo particular de este caso es que es él quien está embarazado, no ella, pues él nació siendo mujer (y ella un hombre) y, como no se ha hecho la operación completa de cambio de sexo, todavía puede concebir.