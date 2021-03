Iker Casillas se marca un Umbral cuando le preguntan por las infantas: "Yo vengo aquí a hablar de una cosa muy bonita, que es un centro”

Como se está hablando mucho de la polémica de la vacunación de las Infantas en Abu Dabi y sobre el comunicado que mandaron conjuntamente doña Elena y Cristina , y muchos españoles todavía no la han recibido, hemos querido saber la opinión del exjugador de fútbol sobre esta cuestión.

“Yo vengo aquí a hablar de una cosa muy bonita, que es un centro que ya me he comprometido con la Presidenta de Madrid y el alcalde de estar aquí”, ha explicado Iker Casillas, sin saber muy bien qué contestar. "¿Te parece bien, mal?", le han insistido, y el exjugador ha vuelto a salirse por la tangente, "me parece bien el centro que han hecho hoy que es lo más importante", ha destacado.