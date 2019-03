Isabel Rábago contesta a Carme Chaparro: “Para mí, el feminismo no es señalar a una compañera”

“No soy la feminista que impone la izquierda”

“Lo que yo quería decir es que no soy la clase de feminista que quiere imponer la izquierda, sino la mujer que yo quiero ser y no desprecio a los hombres por el mero hecho de ser hombres. Me he levantado y me encuentro un montón de insultos y vejaciones y he sido foco de críticas en las redes por mujeres que me dan lecciones de feminismo”, ha dicho, en una clara alusión a Carme Chaparro. “Para mí, feminismo no es señalar a otra compañera en redes para que la maltraten. Yo no tolero que se me den lecciones para que se me humille”, ha concluido.