Exclusiva | Josefa, ex de Bernando Montoya, sobre el asesinato de Laura Luelmo: “No he matado a nadie”

‘Ya es mediodía’ ha logrado hablar, en exclusiva, con Josefa, la expareja de Bernardo Montoya a la que el presunto asesino de Laura Luelmo acusa del asesinato de la joven . Ella lo niega de forma rotunda: “Yo no he matado a nadie. El único que me acusa es el asesino este asqueroso”. También añade: “La tercera muerte que haga [Montoya] voy a ser yo”.

Inma Rivas, reportera que ha conseguido esta entrevista, ha dado detalles sobre la coartada de Josefa. La entrevistada también ha hablado sobre su pasado, que no ha sido nada fácil: robos, drogas,… “No me drogo desde hace más de dos años y me va muy bien”, cuenta. Pero, a pesar de que ha cometido delitos en su vida, “nunca he matado a nadie ni mataría”. Además, asegura estar tranquila pese a las acusaciones de Bernanrdo Montoya porque no lo va a poder demostrar: “No le he hecho nada a nadie”.