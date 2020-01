El padre de Julen: “Me duele, mañana me dolerá igual y así el resto de mi vida”

En ‘Ya es mediodia’ José Araque ha hablado con el padre del pequeño, Jose Roselló, que nos cuenta que el dolor sigue siendo el mismo: “Me duele igual hoy que ayer, me dolerá mañana y así el resto de mi vida”. Nos ha enseñado su casa, el recuerdo de los pequeños y nos dice: “La felicidad completa como la conocí con ellos nunca la podré conseguir”. A pesar de todo lo intentan ya que saben que a sus hijos no les gustaría que estuvieran “derrotados”.

También nos explica que su mujer, Vicky, va al cementerio casi todos los días: “Ella está con ellos siempre, con el móvil en la mano, recordándolos… Yo les recuerdo igual pero el cementerio se me queda muy grande”.

Desde que pasó todo no han vuelto a Totalán y tampoco tienen relación con David, dueño de la finca: “Cada uno es como es y está en la conciencia de cada uno, yo no le haría una cosa como esa a un amigo”. Además, responde que no le ha pedido disculpas, aunque tampoco parece esperarlo: “Si lo tiene que pedir, que lo pida, pero el daño ya está hecho”.