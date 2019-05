La madre de un bebé que murió de meningitis B: "Debería ser una vacuna obligatoria"

Hace justo seis meses que el hijo de Natalia falleció por un shock séptico causado por el meningococo B. Natalia explica por qué no le pusieron antes la vacuna, que en Madrid, por ejemplo, no es de pago: "Le pusimos otras dos que pagamos nosotros mismos y, por protocolo, teníamos que esperar un mes para ponerle la de la meningitis B, que cuesta 106 euros. Mi hijo no llegó, porque murió cinco días antes de que le tocara y yo creo que esta vacuna debería ser obligatoria y que deberían ponerla mucho antes".