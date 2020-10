Sonia murió a los 48 años por culpa de un cáncer de colon. Durante la pandemia empezó a tener fuertes dolores y a deteriorarse poco a poco, pero su médico nunca consideró darle una cita presencial por miedo al coronavirus. Toda la asistencia que recibió fue telefónica. Su hermana Lydia denuncia la situación. “Lo de mi hermana no tiene perdón. Si no hubiese habido coronavirus, no hubiese habido atención telefónica y mi hermana estaría aquí”, ha dicho durante la entrevista.