Hablamos con la mujer que se ha enfrentado a Ortega Smith por la violencia de género: “No se hace política con mujeres muertas"

Varias mujeres han abandonado muy ofendidas un acto en conmemoración de aquellas otras que han muerto asesinadas por sus parejas al escuchar el discurso de Ortega Smith. El representante de VOX en el Ayuntamiento ha dicho que hay que “romper el silencio negacionista” en cuanto a la ley de violencia de género y Nadia Otmati no ha podido más. Ha considerado que "no era el momento ni el lugar para hacer política" y así se lo ha dicho:

"No puedes reventar un acto de mujeres que han muerto"

"No se puede hacer política con esta lacra. No puedes reventar un acto en memoria de mujeres que han muerto o de otras que quieren denunciar lo que están viviendo. Yo, para él, tengo todo lo malo: soy mujer, inmigrante y discapacitada. Me quedé en silla de ruedas porque recibí tres disparos del hombre que agredía a mi hermana. Y no voy a consentir que se haga política con la violencia de género", es el resumen que la misma Nadia ha hecho de lo que le ha espetado al miembro de VOX. Él ha mirado hacia otro lado y no ha contestado nada.