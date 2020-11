Begoña Villacís, como madre contra la ley Celaá: “Es una cuestión de libertad”

¿Quién dice la verdad? Ha sido la primera pregunta que Sonsoles Ónega ha querido que la vicealcaldesa respondiera en ‘Ya es mediodía’. “Yo desde luego cuando voy a una manifestación no es para mentir, es algo más serio. Esto lo no digo como vicealcaldesa, lo digo como madre… Es una Ley en la que se ha corrido mucho para presentarla… Esta es la Ley que más vocación de permanencia necesita porque los frutos se recogen mucho más tarde y defendemos que se tiene que formar por un gran consenso, no así”, aseguraba Begoña Villacís.