El temporal Filomena no solo ha dejado ciudades desoladas e incomunicadas, la bajada drástica de las temperaturas ha provocado un efecto rebote en el precio de la electricidad en nuestro país. Sí, el recibo de la luz no hace más que subir y según nos ha explicado Javier Ruiz, mañana el precio del vatio será más alto todavía .

En España tenemos un sistema de fijación de precios eléctricos roto en el que siempre pagan los mismos, los consumidores y ganan los mismos, los empresarios. Un sistema que se creó con José Manuel Soria y que se mantiene a día de hoy. El Gobierno asegura que no se puede modificar y que Bruselas les obliga a mantenerlo, pero eso no es del todo cierto. Ya que no todas las energéticas deben tener el mismo precio.