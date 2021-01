¿Si me caigo puedo pedir una indemnización? ¿Me va a cubrir los daños del tejado el seguro ? ¿Quién se hará cargo de los desperfectos de mi coche? Todavía con media España atrapada por las consecuencias del temporal Filomena , son muchos los que se preguntan ¿Qué daños cubren los seguros?

Con la posibilidad de que la ciudad de Madrid sea categorizada de zona catastrófica debido a los daños causados por el temporal Filomena, Juan Luis Tena en ‘Ya es mediodía’ ha querido saber qué daños cubren y cuáles no los seguros de hogar o del coche .

Cada seguro suele contar con unas condiciones diferentes por lo que primero que tenemos que hacer es leer bien la póliza que tenemos contratad a, para saber si los daños ocasionados por fenómenos meteorológicos están o no cubiertos. Hablamos de pólizas pero sobre todo es imprescindible tener contratado un Seguro del Hogar que cubra el continente y depende de los casos el contenido de nuestras viviendas .

En el caso de que nuestro coche haya sufrido daños por la caída de ramas o árboles, los daños sí serán cubiertos por nuestro seguro del automóvil porque estos reclamaran los importes a los Ayuntamientos quienes son los propietarios del suelo público en el que se encuentran. Pero atención, según nos ha informado el consorcio de compensación de seguros , igual que si cubren daños ocasionados por catástrofes como inundaciones o terremotos, no cubren los daños ocasionados por nevadas .

Por otro lado, si vamos por la calle y nos resbalamos o caemos por culpa el hielo o la nieve, tampoco podemos reclamar a la aseguradora de nuestro ayuntamiento. Se va a considerar una cauda involuntaria del consistorio y nuestra reclamación no va a prosperar. Por lo que ni daños por temporales de nevadas, ni caídas en el hielo serán cubiertas por los seguros. Además, hay que recordar que desde las autoridades se recomienda máxima precaución y no salir de casa si no es estrictamente necesario.