Sara Landesa, española residente en China: “Las restricciones no han sido diferentes a las que había en España”

Doce meses después de la aparición del virus covid19 , China ha vuelto a la normalidad , la gente puede volver a abrazarse, ya no usa mascarilla, van a centros comerciales… ¿Cuál es el milagro chino para conseguirlo? ¿Por qué allí no han vivido una segunda ola de coronavirus? ¿El cierre de aeropuertos y la cuarentena de 14 días para los viajes son suficientes? Cuando en China las cifras de contagios por covid19 han llegado a 11 casos diarios, ‘Ya es mediodía’ ha querido saber cuál es el secreto del milagro chino y ha conectado en directo con Sara Landesa, una española residente en China desde hace más de 10 años.

Sara nos ha explicado que allí ya no es obligatorio el uso de la mascarilla, pero que la gente va dejando de utilizarla según su voluntad: “Va pasando a la historia de manera que cada una va perdiendo el miedo al virus… No es necesaria, llevamos siete meses sin virus”. Respecto a las restricciones y medidas de seguridad que han adoptado para acabar con el coronavirus, asegura que no han sido distintas a las tomadas en el resto del mundo: “Las restricciones no han sido diferentes a las que ha había en España… Nos han confinado, podíamos salir a pasear, poco a poco hemos podido ir a trabajar, ir a los bares… Hemos estado con menos libertad durante un mes y medio”.