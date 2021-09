Madre de Yéremi Vargas, sobre la detención del padre de su hijo: “Solo quiero que no se mezcle con lo de Yéremi”

Ithaisa Suarez, madre de Yéremi Vargas, ha visto cuando se cumplen 14 años de la desaparición de su hijo, que el padre del mismo era detenido por la acusación de su propia hija y otra menor de abusos sexuales. Ithaisa no ha querido opinar sobre tales acusaciones “Yo no quiero opinar por no ofender a nadie porque sale publicado y no quiero”, pero sí ha querido dejar claro que estos dos casos no tienen nada que ver con la desaparición de Yéremi “Solo quiero que no se mezcle con lo de Yéremi porque aseguro que no tiene nada que ver”.