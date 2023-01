La única entrevista que Shakira y Piqué dieron juntos: la cantante explica por qué no quería casarse

En esta entrevista, Shakira habló de su relación con su entonces pareja y explicó por qué, a pesar de llevar juntos una década, no se casaban. “El matrimonio me da un miedo de la leche (…) No quiero que me vea como la esposa, prefiero que me vea como su novia. Su amante, su novia, un poco la fruta prohibida, quiero mantenerlo siempre alerta. Quiero que piense que todo puede pasar, todo depende de cómo se porte”, dijo.