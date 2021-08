Rodead de sus mejores amigos, con kimono, sushi y mucho sentido del humor , Alba Carrillo ha cumplido 35 años en una fiesta inolvidable. La colaborada del Fresh ha mostrado en sus redes sociales imágenes y vídeos del gran festejo, y nos ha confesado que se lo pasó en grande “Me lo he pasado fenomenal, muy contenta, muy feliz, in love” . Y es que como ya nos ha contado en varias ocasiones, Alba Carrillo atraviesa un bonito momento personal, sentimental y laboral .

Mar Calderó, presentador de ‘Ya es mediodía’, le ha comentado que son varias las ocasiones en las que le han confundido con su pareja Santi Burgoa y Alba Carrillo le ha dicho que no le extrañaba porque ambos son muy guapos, y no ha dudado en bromear con él “Soy dos cañones periodistas, algo que está muy bien porque si un día me sale mal, te tengo aquí”. Una broma que ha dado paso a que Alba nos confirmara que su relación con el presentador está mejor que nunca “Estoy in love, todo va viento en popa y a toda vela”.