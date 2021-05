Rocío Carrasco acusó en su docuserie ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’ a Antonio David Flores de cobrar a través de sociedades a las que no pertenece para que así Hacienda no le embargaba lo que cobraba. En ‘Ya es mediodía’, Ángel portero ha explicado que la hija de Rocío Jurado podría estar recurriendo a algo similar: “No lo puedo asegurar, pero es la única manera”.

Los problemas de Rocío Carrasco con Hacienda

Además, a la colaboradora le llama la atención que “la colaboración en ‘Lazos de sangre’ no aparece reflejada”. Marta López pregunta si puede ser porque ella no cobrara nada de ese trabajo, pero Portero lo niega y añade: “Si ella tiene cedidos sus derechos de imagen a una sociedad igual esa sociedad es la que factura, no lo sé. Es la única opción que se me ocurre para que no figure”.