Irene Montero, Ministra de Igualdad, fue una de las primeras personalidades públicas en alzar la voz en favor de Rocío Carrasco y al mismo tiempo que lo hizo, Raquel Moreno, comenzó a cargar contra ella. La hermana de Olga, tiene la sensación de que Irene Montero no está siendo justa y más cuando ha reconocido públicamente que no tiene los datos necesarios para opinar sobre un tema tan delicado como una acusación de violencia de género que se está haciendo contra su cuñado, Antonio David Flores .

“Y usted, señor Montero que se aprovecha de su cargo político, para señalar de manera pública a una persona con la acusación de maltratador a sabiendas que los tribunales lo exoneraron de tales acusaciones” o “En mi opinión, lo que debería hacer Ya no es dedicarse a su labor que es para lo que le pagamos, sino DIMITIR, por vergüenza y por decencia” , son algunos de los mensajes que Raquel Moreno ha publicado en Twitter y ante los que Rosa Benito no ha tenido más remedio que darle en parte la razón.

“Me parece que está metiendo la pata esta señora, no puede hablar de nadie sin conocer el caso… Lo que ha hecho Irene Montero no está bien, no es justo lo que está haciendo. Para defender algo o alguien, infórmese. Ministra, me parece muy fuerte”, ha asegurado una Rosa Benito que no podía creer que la Ministra sentenciara de esa manera sin tener toda la información.