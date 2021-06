Miguel Ángel Nicolás le ha recordado que ella se calienta con mucha facilidad y no siempre expresa lo que realmente quiere decir, pero ella aun así cree que tiene derecho a decir lo que quiera “Aunque yo me caliente y diga cosas… lo que dije al otro día referente a ‘En el Nombre de Rocío’, lo único que digo es que me hace falta también la palabra amor porque ha sido una niña muy querida, por su padres, sus primos, sus tíos… No ha sido solo envidia, rencor. ¿Envidia de qué? ¿Por qué miedo? Yo tengo miedo a la enfermedad y a la muerte porque lo he pasado. Mi vida no es solo Rocío Jurado, yo he tenido otras situaciones y sé lo que es”.