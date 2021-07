Rosa Benito fue chica Moreno: “A mí sí me pagó”

Rosa Benito no ha tenido malas palabras para el productor recientemente detenido José Luis Moreno y es que además, de contarnos cómo son los grandes almacenes que el productor tiene dentro de su casa, Rosa nos ha contado todos los detalles de la vez en la que se convirtió en chica Moreno y su experiencia no tiene nada que ver con los que aseguran no haber recibido ni un duro de José Luis Moreno por su trabajo.