Shakira baila y otras famosas mueven muebles, las excentricidades nocturnas de las cantantes

Shakira nos ha vuelto a sorprender y esta vez no ha sido con una nueva canción o un nuevo movimiento de cadera , ha sido por su energía nocturna . Sí, parece que la cantante se viene arriba cuando todos duermen y ha sorprendido a sus seguidores con un alocado baile de piruetas en el salón de su casa . Y es que lo de derrochar energía a altas horas de la madrugada no es solo cosa de la esposa de Piqué, “la daba por mover todos los muebles de la habitación” , ha asegurado Rosa Benito sobre otra gran artista de nuestro país.

Tras ver el vídeo, en el plató de ‘Ya es mediodía Fresh’, Rosa Benito no se ha mostrado extrañada porque asegura que ella ha vivido en sus propias carnes como otra gran cantante de nuestro país, cuando no podía dormir se ponía a mover los muebles de la habitación del hotel en el que estaba y montaba un escándalo tremendo. Todos hemos pensado en Rocío Jurado, pero Rosa ha asegurado que no se trataba de la más Grande y que no decía su nombre porque ya no estaba entre nosotros. ¿Sabes de quién se puede tratar?