María Lapiedra aplaude a quienes tachan de “repugnante” y “putero” a Gustavo González en las redes

Pues querido compañero, tu decepción no ha hecho más que comenzar… Y es que, desde este fin de semana María Lapiedra se ha dedicado a dar 'Me Gusta' desde su cuenta oficial de Twitter a un sinfín de insultos y descalificaciones hacia Gustavo que darán un giro de 180 grados a toda esta historia.

“Todos sabían que era un putero que le puso los cuernos a la mujer no solo con Maria también con Támara ex de Kiko lleva 30 años engañando s su mujer además esta con otra tía o eso lo ocultas”

Si Gustavo considera que es fruto del amor que María siente por él que ella me enviara fotos íntimas con él en la cama y no desperdiciara ocasión durante años para intentar hundir su matrimonio, ¿también tomará la difusión de estos mensajes como una muestra de su sincero y profundo amor? Y es que, como reza el dicho, 'no me quieras tanto y quiéreme mejor' .