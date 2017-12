Analizamos las sorprendentes claves del tercer capítulo de 'El accidente'

La respuesta parece clara: no. José le cuenta que la razón de su secuestro es la gran deuda que tiene y que contrajo para pagar la operación en Suiza del pequeño Samuel. Aunque esta versión podría ser creíble, cojea cuando Lucía le pregunta a su marido por la mujer que le acompañó en el aeropuerto y que él asegura no recordar. De hecho, insiste en que fue un hombre quien le contactó en Barajas y le llevó al parking, donde perdió el conocimiento. Entonces, cuando Lucia le insiste en el asunto de la mujer, ¿no hubiera sido más fácil decir que fue ella quien le contactó? ¿O quiere proteger a su amante María a toda costa y por eso no dice nada?