Patxi López: "Apuesto por recuperar los principios socialistas adaptados al siglo XXI"

Entrevista política, en 'AR'

"Quiero un PSOE que no tiene que mirar ni a la izquierda ni a la derecha" "No podemos salir de un Congreso con vencedores ni vencidos" "Lamento los abucheos que ha sufrido Susana Díaz en León" "Coincido con Susana Díaz en conseguir un partido ganador, pero no en la forma" "La decisión de Pedro Sánchez de abandonar el escaño fue personal"