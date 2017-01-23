Entrevista política, en 'AR'
Patxi López: "Apuesto por recuperar los principios socialistas adaptados al siglo XXI"
"Quiero un PSOE que no tiene que mirar ni a la izquierda ni a la derecha"
"No podemos salir de un Congreso con vencedores ni vencidos"
"Lamento los abucheos que ha sufrido Susana Díaz en León"
"Coincido con Susana Díaz en conseguir un partido ganador, pero no en la forma"
"La decisión de Pedro Sánchez de abandonar el escaño fue personal"
23.01.17 | 11:08h. telecinco.es |
Patxi López explica su decisión de presentar candidatura en 'El programa de AR'. "No sé si tengo el discurso o los apoyos de Pedro Sánchez, pero defiendo un modelo político socialista para un partido del siglo XXI", comenta. Además López asegura que "hay mucha leyenda" sobre la decisión de Pedro Sánchez de abandonar su escaño y explica los principales puntos de su candidatura para la secretaría del PSOE.
"No podemos salir de un Congreso con vencedores ni vencidos. Un PSOE que no está unido no va a ser un partido fuerte para alcanzar la mayoría en este país", comenta Patxi López. El exlehendakari socialista ha explicado en 'AR' las razones que le han llevado a presentar su candidatura a la secretaría del partido, la primera y única confirmada hasta el momento.
"Cuando decido dar este paso es porque mucha gente me transmite que tenemos que abrir un nuevo tiempo en este partido. No podemos seguir en un enfrentamiento permanente, hay que cerrar este tiempo, unir y proyectarnos a la sociedad con una propuesta de izquierda claramente diferenciada de la derecha europea", ha comentado López.
"La decisión de dejar el escaño de Pedro Sánchez fue personal"
¿Apoyan a Patxi López los que apoyaban antes a Pedro Sánchez? "No sé si tengo el discurso o los apoyos de Pedro Sánchez, pero defiendo un modelo político socialista para un partido del siglo XXI", comenta. Además López asegura que "hay mucha leyenda" sobre la decisión de Pedro Sánchez de abandonar su escaño. "Fue una decición personal de Pedro Sánchez", afirma. Además López ha añadido que después de tanto tiempo en el que nuestros propios militantes lo han estado pasando mal. "Mi propuesta es una izquierda exigente", concluye.
La propuesta de Patxi López para frenar la subida de la luz
"La prioridad en el país es combatir la pobreza energética. El Gobierno tiene que reaccionar. No puede aducir que no tiene mecanismos porque sí que los tiene", comenta López. Durante su entrevista, el exlehendakari ha calificado como "drama absoluto" en muchas familias el hacer frente a esta subida de precios, que promedia 100 euros más al año.
Por último, López propone modificar la política fiscal que afecta a las grandes empresas eléctricas: "Sube el precio de la luz porque sube el beneficio de las empresas eléctricas. ¿Por qué no utilizamos la fiscalidad para que aquellos que tienen estos beneficios extraordinarios contribuyan también al bienestar común y colectivo en la medida que les corresponde?".
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