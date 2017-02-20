La infanta Cristina, absuelta
El abogado de la infanta, sobre el juicio: "No ha habido trato de favor, sino de perjuicio”
Pau Molins, abogado de la infanta Cristina, da su opinión sobre la sentencia
"Eso de que ha sido condenada por el delito del artículo 122 es una aberración"
“Espero que se respete la decisión de la justicia”
"Sentaron a la infanta en el banquillo por ser quien es"
El contenido de las tres páginas de la sentencia de la infanta, en 'AR'
20.02.17 | 09:42h. telecinco.es |
Pau Molins, abogado de la infanta Cristina, ha valorado en 'AR' la sentencia de la infanta Cristina en el caso Nòos. Molins asegura que la infanta ha sido "absuelta de todo". "Busquen en la sentencia la palabra condena de la infanta y no la encontrarán", ha comentado.
Pau Molins, abogado de la infanta Cristina, asegura sentirse “contento” por la sentencia del caso Nóos. Molins ha pedido respeto por lo que considera una “sentencia justa” y se ha mostrado “completamente en desacuerdo" con la abogada de Manos Limpias, Virginia López, que asegura que no es cierto que la infanta haya sido absuelta porque ha sido condenada pro incumplir un artículo del código penal.
“Busquen en la sentencia la palabra condena de la infanta y no la encontrarán. La responsabilidad es civil, no penal. Eso de que ha sido condenada por el delito del artículo 122 es una aberración”, comenta Mollins.
Además, el abogado de Doña Cristina de Borbón, considera que “no ha habido trato de favor, sino de perjuicio” por sentar a la Infanta en el banquillo de los acusados, algo inédito hasta el momento en la jurisprudencia.
Las claves por las que se ha absuelto a la infanta Cristina
Tres folios ha utilizado el tribunal del caso Nóos para absolver a la infanta Cristina. En una sentencia unánime, de la que ha sido ponente Samanta Romero, las magistradas desvinculan a la Infanta de los delitos por los que ha sido condenado su marido, Iñaki Urdangarin, y de la gestión de Aizoon, la sociedad que compartía el matrimonio. El desconocimiento y su no influencia en la toma de las decisiones han sido las claves de su absolución, aunque sí la consideran responsable civil a título lucrativo, por los que tendrá que pagar 265.088 euros.
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LA TIENDA EN CASA
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EL ZAPPING DE SURFEROS
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RIS CIENTIFICA
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M.I.R
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LOS SIMULADORES
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EL COMISARIO
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EL COMISARIO
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REX, UN POLICIA DIFERENTE
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REX, UN POLICIA DIFERENTE
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REX, UN POLICIA DIFERENTE
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FLASHPOINT
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FLASHPOINT
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REX, UNIDAD ESPECIAL
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REX, UNIDAD ESPECIAL
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REX, UNIDAD ESPECIAL
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C.S.I. LAS VEGAS
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CUENTA ATRAS
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LA TIENDA EN CASA
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EL ZAPPING DE SURFEROS
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THE CLOSER
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LA TIENDA EN CASA
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EL ZAPPING DE SURFEROS
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ANATOMIA DE GREY
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MUJERES DESESPERADAS
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CASTLE
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MAJOR CRIMES
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MAJOR CRIMES
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MAJOR CRIMES
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TU CASA A JUICIO
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TU CASA A JUICIO
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TU CASA A JUICIO
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TU CASA A JUICIO
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TU CASA A JUICIO
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HOY EN CAZAMARIPOSAS
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GRAN HERMANO VIP 2017 (RESUMEN DIARIO)
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CAZAMARIPOSAS
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MÁS CAZAMARIPOSAS
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CÓMO DEFENDER A UN ASESINO
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MAJOR CRIMES
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LA TIENDA EN CASA
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MAJOR CRIMES
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LA TIENDA EN CASA
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EL ZAPPING DE SURFEROS
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HOY EN CAZAMARIPOSAS
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GRAN HERMANO VIP 2017 (RESUMEN DIARIO)
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CAZAMARIPOSAS
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MÁS CAZAMARIPOSAS
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ELEMENTARY
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MIRAMIMUSICA
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LA TIENDA EN CASA
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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SUPERCOLECCIONES
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LOCOS DEL RECICLAJE
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COMPRAR, RESTAURAR, VENDER
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LOS REYES DE LA MADERA
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GRAN HERMANO VIP 2017. LA CASA EN DIRECTO
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INKMASTER
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INKMASTER
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VETERINARIO AL RESCATE
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VETERINARIO AL RESCATE
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VETERINARIO AL RESCATE
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LA VIDA SALVAJE CON TIM
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LA VIDA SALVAJE CON TIM
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TARUGOS CONTRA BESTIAS
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TARUGOS CONTRA BESTIAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CHAPUZAS CONGÉNITAS
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CHAPUZAS DESPUÉS DE LA OPERACIÓN
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CALLEJEROS
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CALLEJEROS
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CALLEJEROS
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CALLEJEROS
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CALLEJEROS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CALLEJEROS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CHAPUZAS DESPUÉS DE LA OPERACIÓN
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CHAPUZAS ESTÉTICAS: LOS RECHAZADOS MÁS EXTRAORDINARIOS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS: LOS FAMOSOS MÁS EXTRAORDINARIOS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS: LOS CAMBIOS MÁS EXTRAORDINARIOS
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RAMÓN LASO: SINÓNIMO DE MUERTE
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INVESTIGADORES DEL MÁS ALLÁ
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INVESTIGADORES DEL MÁS ALLÁ
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INVESTIGADORES DEL MÁS ALLÁ
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INVESTIGADORES DEL MÁS ALLÁ
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INVESTIGADORES DEL MÁS ALLÁ
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INVESTIGADORES DEL MÁS ALLÁ
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INVESTIGADORES DEL MÁS ALLÁ
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INVESTIGADORES DEL MÁS ALLÁ
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CONVÉNZEME
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04:00
CONVÉNZEME
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