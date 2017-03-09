Entrevista en 'AR'
Marga, madre de Nadia: “Nunca he tocado el dinero de la niña, vivo por y para ella”
La madre de Nadia habla por primera vez desde que perdió la patria potestad
“Estoy de acuerdo que se investigue, pero no con condenarnos directamente"
“Yo no he dicho nunca que la niña se iba a morir"
Ana Rosa Quintana, a Marga: "Me habés engañado"
09.03.17 | 11:40h. telecinco.es |
Marga Grau, la madre de Nadia ha llamado al programa de Ana Rosa para hablar sobre la supuesta estafa que había realizado con la enfermedad de su hija. Se trata de su primera entrevista después de que el juez retirara a los padres la patria potestad. "Estoy muy hundida con todo esto. Nunca he tocado ningún dinero de la niña. Solo vivo por y para ella y no la tengo. Me la han quitado", ha comentado.
Ana Rosa entrevista por primera vez a Marga Grau, madre de Nadia, después de que saliera a la luz la supuesta estafa que había realizado junto a su marido y padre de la niña. " Estoy muy hundida con todo esto. Cada vez que sale un caso de fraude hablan de Nadia. No entiendo este ataque constante desde la prensa", comenta.
La madre de Nadia asegura que nunca ha tocado el dinero de las donaciones para el tratamiento de la enfermedad de la niña. "Solo vivo por y para ella y no la tengo. Me la han quitado", afirma. Además, Marga comenta cómo lleva la relación con su hija. Desde que el juez desestimara su recurso para recuperar la patria potestad, Marga solo ve a Nadia los fines de semana. "L a niña me pregunta si la hemos abandonado. Cada vez que viene llora y pregunta por su padre. Se me parte el corazón", ha dicho emocionada.
Ana Rosa Quintana, a Marga: "Me habéis engañado"
Durante la entrevista a Marga Grau, la primera que se realiza a la madre de Marga después de conocerse que el juez ha retirado la patria potestad a los padres, Ana Rosa le ha recordado que fueron tres veces a su programa para pedir ayuda por la enfermedad de su hija: "A mí me habéis engañado", ha dicho la presentadora. "Estoy de acuerdo que se investigue, pero no de que se nos condene directamente", comentaba Marga.
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LA TIENDA EN CASA
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EL ZAPPING DE SURFEROS
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LA TIENDA EN CASA
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EL ZAPPING DE SURFEROS
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ANATOMIA DE GREY
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ENTRE FANTASMAS
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TU CASA A JUICIO
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HOY EN CAZAMARIPOSAS
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GRAN HERMANO VIP 2017 (RESUMEN DIARIO)
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CAZAMARIPOSAS
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MÁS CAZAMARIPOSAS
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DCINE: 'EL FRAUDE'
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LA TIENDA EN CASA
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LA TIENDA EN CASA
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EL ZAPPING DE SURFEROS
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ENTRE FANTASMAS
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CASTLE
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MAJOR CRIMES
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TU CASA A JUICIO
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HOY EN CAZAMARIPOSAS
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GRAN HERMANO VIP 2017 (RESUMEN DIARIO)
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CAZAMARIPOSAS
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MÁS CAZAMARIPOSAS
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DCINE: 'BUSCANDO UN TESTIGO'
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MAJOR CRIMES
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DIVINITY JUKEBOX
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TAQUILLA MEDIASET
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LA TIENDA EN CASA
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INKMASTER
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ESPECIAL CALLEJEROS
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CALLEJEROS
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CALLEJEROS
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06:00
EL LÍDER DE LA MANADA
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FRANK DE LA JUNGLA
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FRANK DE LA JUNGLA
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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GRAN HERMANO VIP 2017. LA CASA EN DIRECTO
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INKMASTER
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INKMASTER
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VETERINARIO AL RESCATE
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VETERINARIO AL RESCATE
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LA VIDA SALVAJE CON TIM
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LA VIDA SALVAJE CON TIM
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TARUGOS CONTRA BESTIAS
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TARUGOS CONTRA BESTIAS
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CALLEJEROS
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CABO VADILLO
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CABO VADILLO
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LAS MAYORES CATÁSTROFES NATURALES
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HORAS DESESPERADAS
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HORAS DESESPERADAS
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HORAS DESESPERADAS
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HORAS DESESPERADAS
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HORAS DESESPERADAS
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RÍO SALVAJE
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MALAS PULGAS
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MALAS PULGAS
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HORAS DESESPERADAS
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EL LÍDER DE LA MANADA
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CALLEJEROS VIAJEROS
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