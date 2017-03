'El Tekila', ganador de la segunda edición de 'Got Talent España'

La gran final de 'Got Talent' ha coronado a 'El Tekila' como ganador de esta segunda edición. Ha sido la audiencia quien a través de la web ha votado para que el bailarín, que fue elegido como finalista en la primera semifinal , haya sido el vencedor. Samuel Martí y 'Progenyx' han sido los otros dos finalistas que han quedado en segunda y tercera posición respectivamente. Además, la noche ha contado con la actuación de Cristina Ramos, campeona de la primera edición de 'Got Talent España'.

Una actuación a golpe de ‘rock&oll’

‘El Tekila’ tiene su propio estilo. Sus movimientos corporales a golpe de rock, tienen ya su nombre. El bailarín enfundado en su traje rojo ha doblado los tobillos, se ha tirado al suelo y se ha quedado casi sin aliento en la actuación que se ha preparado para la final de ‘Got Talent’.

Risto se indigna con su actuación

Sin embargo, ‘El Tekila’ no gusta a todos. Risto Mejide le tiene cruzado al bailarín y no tiene reparo en decirlo. “Animo a todos a votarle y que le quite el puesto al justo ganador de 'Got Talent”, ha comentado Risto al terminar su actuación en tono irónico, y al final se ha hecho realidad.

Risto abandona el plató

Además, cuando el miembro del jurado ha recibido la noticia de que ‘El Tekila’ era uno de los tres finalistas, ha abandonado el plató. “Yo ya he hecho mi trabajo, ahora que la gente haga el suyo”, le ha dicho a Santi Millán cuando este ha ido en su búsqueda.

Samuel Martí pone en pie a todo el jurado

Samuel ha sido el segundo finalista de ‘Got Talent España’. El bailarín ha hecho una actuación que ha emocionado a todo el plató. "Yo he tenido ganas de llorar y para mí eres el ganador”, le ha dicho Jorge Javier Vázquez. Lo cierto es que el jurado le quería como posible ganador y así se lo ha hecho saber poniéndose en pie al finalizar su actuaicón.

‘Progenyx’ no gana, pero actuará con Edurne

El botón de oro de Edurne y Eva Hache, ‘Progenyx’, ha quedado como tercer finalista de la segunda edición de ‘Got Talent España’. "Si no ganáis, me gustaría que el año que viene volvierais porque en algún momento tenéis que ser campeones’, les ha dicho Jorge Javier Vázquez. Risto Mejide, el miembro del jurado más exigente se ha levantado y ha dicho: "Solo me queda levantarme y aplaudir". Además, Edurne ha vuelto a repetir las ganas que tiene de actuar con ellos en una edición especial que habrá próximamente.

Cristina Ramos, ganadora de la primera edición, canta con Edurne

La miembro del jurado, Edurne, y Cristina Ramos, ganadora de la primera edición de ‘Got Talent’, se han subido juntas al escenario. ‘No more tears (enough is enough)’, de Donna Summer y Barbra Streisand ha sido el tema que han elegido para compartir actuación. ¡Todo una delicia!