El influencer de moda no es Aless Gibaja, es su padre: "Aída y Toño necesitan exorcismo"

Aless Gibaja, el quinto expulsado del 'GH VIP' ha entrado en el plató feliz, tranquilo y siendo consciente de que la audiencia le había expulsado por algunos de sus comportamientos más desafortunados. En plató le esperaban su gran amiga Patricia Steisy y toda su familia. Tras los primeros besos y abrazos, el padre de Aless, le ha pedido a Jordi la palabra y ha querido dejar las cosas claras antes de que su hijo pudiera decir nada: " Me parece despreciable que seres oscuros monten este espectáculo. Lo pensaba que había personas que necesitaban ir a la López de Ibor, pero lo que necesitan es un exorcismo", así sin dejarse nada en el tintero ha comenzado el padre de Aless Gibaja a poner a los enemigos de su hijo en su sitio.

Jordi ha querido tranquilizar al padre del expulsado y ha querido saber qué quería decir con su afirmación "Hay algunos que no se atreven a vestirse de unicornio". Él le ha dicho que él tampoco se atrevería a vestirse de chapero, pero cómo el tema no estaba quedando del todo claro, ha sido más directo: " Me refiero a Aída Nízar y a Toño Sanchís. A mí me ha parecido de locura tanta efusión, me parece de locos. Es más, coger protagonismo con motivos de la higiene...". El padre de Aless estaba atacando directamente a los VIP expulsados y ellos le ha respondido: "¿A mí me has llamado chapero?", ha preguntado Toño Sanchís asombrado, mientras que Aída ha intentado ser un poco más tajante: "Yo a su padre le respeto, pero yo a quién tengo que poner en su sitio es al Gibaja éste".

La noche de sorpresas no ha dejado mucho tiempo para que Aída pudiera volver a repetirle a Aless Gibaja en plató que sus extensiones desprenden un intenso olor a humedad, pero sí para que los VIP volvieran a tener un intercambio de palabras que volviera a sacar a Steisy de sus casillas. Con Aída sin parar de hablar y con la sensación de que no quería entrar en ningún tipo de polémicas, Aless se ha enterado que ha sido el expulsado de 'GH VIP 5' con menos porcentaje de votos de expulsión pero aun así, ha querido asumir sus errores. "Faltar al respeto, estallar, insultar...", Aless estaba intentando enumerar las cosas que había hecho mal dentro de la casa, pero ya se ha encargado Aída de terminar su lista: "No ducharte, encizañar, no lavarte el pelo...". Aless no sabe muy bien qué es lo que Aída tiene en su contra, pero ella sí: "Fue la primera persona que enveneno a todos en la habitación para que fueran contra Aída Nízar". "Te envenenaste tú hace muchos años", ha asegurado un Aless cansado del monólogo de la VIP.

Parece que el enfrentamiento entre Siempre smile y Adoro mi vida no ha hecho más que empezar y más con una repesca ya en marcha. El domingo nos espera un debate de órdago.