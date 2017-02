Aylén, de su amor por Marco: “No sé qué decirte. Cuando lastimas no hay vuelta atrás”

Después de intentar contener sus impulsos al ver el beso de Alyson y Marco y escuchar a su novio hablar de los fallos de su relación sentimental, Aylén se ha vuelto a colocar en mitad del plató de ‘Gran Hermano VIP’ para explicarle a Jordi González que ya no sabe ni qué hacer, ni qué sentir. "A veces pienso que voy a respirar hondo y le voy a volver a defender, pero…", ha dicho la novia del italiano. "¿Te estás desenamorado?", ha sido la pregunta clave del presentador: “No sé qué decirte. Cuando tú lastimas no hay vuelta atrás”, ha asegurado una Aylén que ya no sabe ni lo qué siente su corazón. “Necesito que dé un corte a la relación... escríbeme un blog o haz algo”, ha asegurado una Aylén que no perdía la esperanza de que su novio le demostrara que ella sigue siendo el amor de su vida. Ante esta situación, Jordi le ha propuesto entrar en la casa y ser ella la que dé un golpe de efecto a este triángulo amoroso. Aylen no quiere destrozarle el concurso a Marco y ha pedido unos minutos para reflexionar.