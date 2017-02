Aylén se presenta a los concursantes y comienzan las discusiones con Marco

Aylén ha llegado a 'Gran Hermano VIP' para ser la jefa de vestuario de la nueva prueba semanal y después de su reencuentro con Marco, conocer a Alyson y haber tomado las medidas al resto de participantes, la argentina ha "desvelado su identidad". Todos los concursantes han comentado lo mucho que habla el italiano de su chica y han asegurado que no han visto nada raro en su amistad con la americana. Sin embargo, Marco no ha podido contenerse y tras decir que él es consciente de todo lo que ha hecho y que por tano sabe que no ha ocurrido nada incorrecto, se ha ido al baño. "Para mí no existe esa actitud después de dos meses sin verme", le ha reprochado el italiano, y Alyson ha repetido que no ha sucedido nada incorrecto entre ellos. Por su parte, Aylén ha asegurado que todo esto no es solo por los concursantes que han comentado cosas sobre la pareja de amigos de la casa, sino también por todo lo que ha visto en el canal 24 horas.