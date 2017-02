'Gran Hermano VIP': Belén Esteban regresa y Toño le lanza un 'piropo' envenenado

Belén Esteban ha regresado a Guadalix convertida en Julieta para celebrar la semana del amor en 'Gran Hermano VIP' , pero las caras de estupefacción y desagrado de su exrepresentante y examigo, le han robado todo el protagonismo. "Me hubiera encantado haber estado allí y haber dicho: "Estoy aquí", ha asegurado con sorna Toño Sanchís al verla.

Derrochando belleza y felicidad por los cuatro costados, Belén Esteban ha regresado a la casa en la que se convirtió en ganadora de 'Gran Hermano VIP'. Sin embargo, las miradas no estaban puestas en la copresentadora de 'Sálvame' sino en su exrepresentante que estaba en plató. Toño Sanchís estaba intentando mantener el tipo y poner cara de póker, pero no lo ha conseguido y su cara ha hablado por él.

Ante tal situación y con todas las miradas fijadas en el VIP, Jordi ha querido saber qué le había parecido a Toño Sanchís, exrepresentante y examigo de Belén Esteban lo que acababa de suceder y él no se ha cortado un pelo: “Creía que iba a decir que iba a ganar ella también está edición. Me hubiera encantado haber estado allí y haber dicho: “Estoy aquí”. La he visto muy guapa, hoy va de auténtica princesa del pueblo”. Jordi se ha dado cuenta de que Belén Esteban ya había abierto la nevera y se había puesto a comer un yogurt y Toño ha bromeado: “Qué tengan cuidado que les vacía la nevera”. Un comentario que ha traído a todos imágenes del paso de la copresentadora de 'Sálvame' por 'GH VIP'.