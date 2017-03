'Gran Hermano VIP': Aylén Milla, concursante de plenos derechos en la casa de Guadalix

La grada de expertos se reúne cada domingo para analizar los últimos acontecimientos que ocurren en la casa de 'Gran Hermano VIP' y someter al tercer grado al último expulsado , en este caso, Sergio Ayala . El debate, conducido por Sandra Barneda, no deja de sorprender cada semana y esta vez el acontecimiento de la noche ha sido la entrada como concursante de plenos derechos de Aylén Milla . La novia de Marco Ferri que entró para ser la jefa de vestuario en la última prueba semanal de 'Gran Hermano VIP', ha terminado siendo la novena concursante después de que los usuarios eligiesen a través de la app y de la web con un reñido 53% que se quedase en Guadalix.

Alyson, encantada con que Aylén se quede en la casa

Hace una semana, cuando Aylén llegó a la casa de 'Gran Hermano VIP' y recibió a Marco con un frío abrazo y una cara larga y sin ni siquiera mirarse con Alyson, no podríamos haber imaginado que la americana viese con buenos ojos que la novia del italiano continuase en el programa. “ Al final me ha caído bien sorprendentemente”, ha dicho Alyson en los posicionamientos. Toda la casa quería que la modelo formase parte de su gran familia, excepto Aída Nízar…

Aída Nízar reprocha a Marco y Aylén que hagan el amor delante de ella

La única persona que quería que Aylén abandonase la casa de 'Gran Hermano VIP' ha sido Aída Nízar. La repescada aseguraba que eran una “pareja tóxica” y un “mal ejemplo para la sociedad”. Cuando se encontró a Aylén la semana pasada en el confesionario parecía que iban a ser ‘best friendes’, pero en la educación de la concursante no está bien visto que dos personas “hagan el amor” delante de ella. “Llevo cinco días sin pegar ojo”, le reprochaba una Aída Nízar muy enfadada a Aylén mientras le pedía que empleasen su hora sin cámaras para darse sus cariñitos.

Madre y su alegato

Debe ser que Madre pensó que el “arte” de Aída Nízar en la prueba semanal viene de familia y decidió hacer un alegato a favor de su hija que no dejó indiferente a nadie. Con el abanico tal y como sucedió en la prueba y con el mismo ritmo, Madre hizo una actuación que Kiko Matamoros califico de “matagatos” en vez de “alegato”. Las caras de la grada de expertos era, sin duda, todo un cuadro…

Daniela y Elettra, una relación perdida

Por otra parte, la relación entre Elettra Lamborghini y Daniela Blume parece que ha terminado de romperse. Después de que en la décima gala Daniela viese unos vídeos en los que Elettra la criticaba y la llamaba “puerca”, las minas estallan allá por donde se encuentran.

El zasca de Sandra Barneda a Marta López

Un desafortunado comentario de la colaboradora Marta López sobre Elettra ha provocado la indignación de la presentadora. “Tratar a Elettra como mujer me parece muy alto”, ha dicho Marta. Ante esto, Sandra ha calificado este comentario de “machista” y le ha reprochado que ser mujer no tiene nada que ver con ser maleducada.

Sergio Ayala, más seguro que nunca de que va a esperar a Ivonne

Por último, ha tenido lugar el tercer grado de Sergio Ayala. El concejal del PP que estaba comenzando a vivir los días más rosados en la casa de ‘Gran Hermano VIP’, ha entrado en el plató asegurando que echaba mucho de menos a Ivonne Reyes y que la iba a esperar hasta que saliese de la casa.

El más romántico de ‘Gran Hermano VIP 5’

Las preguntas han comenzado “picantonas”. Cristina Rodríguez le ha preguntado que por qué no se ha llegado a acostar con ella, y él, como un caballero ha explicado que de la misma forma que esperó con el primer beso para que fuese algo especial, también quiere que esto lo sea. Además, Sergio tenía muy claro que no le iban a enseñar vídeos que no hubiese visto ya y ha asegurado que el “tonteo” que pudiese tener con Marco era solo para llamarse mutuamente la atención.

El ‘edredoning’ se queda fuera de sus ideas

Por “pasional” y “fogoso”, Sergio ha explicado que sería incapaz de hacer ‘edredoning’ en la casa de ‘Gran Hermano VIP’. Según Kiko Matamoros, Madre había comentado que tenía un problema que le impedía tener un “encuentro sexual”, algo que ella ha negado que hubiese dicho. Sin embargo, Madre ha escuchado los argumentos del concejal del PP hasta que él le ha dicho que Aida Nízar quería probarle, pero que nunca lo iba a conseguir y entonces ella ha puesto el grito en el cielo.

Grandes diferencias en los porcentajes a ciegas

Los porcentajes a ciegas han arrojado una gran diferencia entre ellos. Una de las nominadas tenía el 71,5% de los votos y la mayoría de los colaboradores han señalado a Elettra como la dueña de esta cifra. Sin embargo, todavía queda tiempo hasta el jueves y todo puede cambiar.

La casa se convierte en una nave nodriza

Los concursantes de ‘Gran Hermano VIP’ han aprobado la prueba semanal de la que Aylén fue la jefa de vestuario y ya han comenzado con la siguiente. ‘El Súper’ ha advertido de que la casa iba a ser invadida y ha elegido a Daniela, Ivonne y Aída como las extraterrestres.