7 'superconsejitos' de Aless Gibaja para superar el 'Blue Monday'

Pensábamos que este día no iba a llegar pero sí. Un año más, el Blue Monday llega junto a la ola de frío polar para amargarnos la existencia. Suerte que en la casa de ‘GH VIP’ contamos con el influencer que más buen rollo desprende y podemos tirar de sus ‘superconsejitos’ para que el día más triste del año se convierta en el día más ‘superhappy forever and ever’.

“Cero dramas, siempre smile”: Es su expresión estrella, la que le catapultó a la fama. Es la positividad hecha frase, la base de todo ‘buenrrollismo’. No dudes en aplicarla no solo para días como hoy, sino para tu filosofía de vida.

Desayunar bien: Lo mejor para empezar bien el día es llevar a cabo una buena alimentación basada en “tostadas de optimismo, zumito de sonrisas, mermelada de besitos y mantequilla de abracitos”.

Para subir la moral...: ¿Estás en uno de esos días tontos y para colmo ha llegado el Blue Monday? ¿Estás más sensible de la cuenta? Pues recuerda que “la tripita se cae, las arruguitas aparecen en la carita y lo que realmente se queda es la inteligencia, la humildad y la personalidad”.

Ponle alegría a tu vida: Es inevitable los tropiezos que te pone la vida pero recuerda tener siempre una sonrisa en la cara. Es la medicina más eficaz que hay.

Rodéate de gente que te quiere: Aleja de tu vida a esas personas que te ponen triste, “busca una media naranja que te super ame, nunca una media cebollita que te haga llorar ni tampoco un medio limón que te amargue la vida”.

Expresiones guays: Inunda tu vida con un vocabulario propio que te haga cool: No insultes, di ‘looser’, si algo te mola mucho añádele ‘super’ a la hora de mencionarlo, utiliza los diminutivos para que todo suene mejor y no dudes en hacer uso del inglés. Recuerda que tu forma de hablar dice mucho de ti.



EXTRA ‘CONSEJITO’: Si todo esto no te ha ayudado tenemos el ‘consejito’ máximo. Ese que alivia todas las penas, ¡cantar! Canta sin que te importe quién hay cerca de ti, ese temazo que no puedes sacarte de la cabeza. ¿Hay un espejo cerca? ¡Pues baila! Cero estrés, desahógate y deslumbra a todos, no importa si tienes talento o no. ¿Te has fijado en Aless en la casa de ‘GH VIP’? ¡Él es ‘super happy’ con todos estos consejito!

Aless no decepciona. Ya dejó claro que no iba a abandonar sus 'superconsejitos' dentro de 'GH VIP' en su entrevista más personal, la que se hizo a sí mismo en mtmad. Además, en su vídeo de presentación ya iba apuntando maneras, ¿acabaremos todos hablando como él?