Aylén, a Marco: “Intenta no lastimarme porque luego no hay marcha atrás”

Las lágrimas han comenzado a brotar de los ojos de Marco Ferri en el momento que ha descolgado el teléfono y ha escuchado la voz de su amada Aylén. “Estoy bien, estamos todos bien, tu familia te mando muchos cariños, yo también. Tranquilo cariño, lo estás haciendo muy bien…”, así de suave ha comenzado Aylén a explicarle a Marco cómo estaban las cosas fuera de la casa. Sin embargo, Marco se ha dado cuenta de que algo estaba pasando y ha insistido: "¿Estás bien?". Una pregunta ante la que la novia de Marco no ha podido mantenerse callada: “Ahora estoy bien, tú sabes bien lo que pasó, tú sabes lo que has hecho… Hay algo que ha salido de tu boca que ha podido no sentarme bien. Estar en la boca no es suficiente, también hay que estar en los actos. Mis sentimientos no cambian, te quiero mucho, pero intenta no lastimarme porque cuando lastimas a una persona, no hay vuelta atrás”.

El tiempo de la llamada ha llegado a su final y Marco se ha quedado destrozado. Sin poder dejar de llorar, ha mirado a la cámara y ha dejado claro que él no cree que le haya faltado al respeto a su novia, pero que sabía que ella iba a estar enfadada: “Siento mucho si en alguna ocasión se ha sentido mal porque la última cosa que quiero en el mundo es que ella se sienta bien, pero yo nunca le he faltado al respeto”.