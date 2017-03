'Gran Hermano VIP': Saltan chispas y vuelan sables en la casa de Guadalix

Un conjuro y mucha ira

Aísa Nízar ha sacado su lado más impetuoso contra Irma Soriano tras las nominaciones, cuando ha visto que Madre le daba tres puntos a su archienemiga. “Eres la víbora andante, ya me dijo mi madre que mejor hable con Dios que con un demonio”, le ha gritado fuera de sí. En el plató han tenido que suspender la entrevisa a Ivonne, la nueva expulsada de 'Gran Hermano VIP', para conectar con la trifulca en la sala de las nominaciones. El hermano de Irma, que ha seguido atónito la discusión, ha terminado diciendo indignado que hay cosas que no se pueden consentir.

Todos contra Daniela

Daniela Blume se ha vuelto inseparable de Aída Nizar desde que esta regresó tras ser repescada. Esto es algo que no ha sentado nada bien a sus compañeros, que ven algo raro en el comportamiento de la locutora de radio. “Siento que Aída es mi apoyo máximo, por lo menos puedo hablar con ella y sé que no me hace un cuento chino detrás”, le ha explicado Daniela llorando al Súper, ahora que se encuentra tan sola y ve que todas, Irma, Alyson, Elettra... la han dejado de lado.



¡Aylén llama gordas a Alyson y a Elettra!

Aylén se ha puesto demasiado sincera con Elettra y con Alyson: les ha dicho que, aunque ellas no se dan cuenta, han ganado peso dentro de la casa. Y esta comentario, por supuesto, ha ofendido a las dos concursantes. Elettra ha admitido en el confesionario que sabe que ha engordado pero ella se sigue viendo bien, mientras que Alyson ha confesado que se siente acomplejada por sentirse "enorme". Marco ha ido conciliador a hablar con las dos chicas y les ha dicho que están estupendas. La argentina ha hablado con Alyson, le ha pedido disculpas y se ha sincerado: ella desearía tener más curvas. ¡En esta casa, nadie está conforme con lo que tiene!

Ivonne y Elettra, en pie de guerra

Desde que hace unos días vieron imágenes de sus comentarios mutuos, Ivonne Reyes y Elettra Lamborgini no se llevan muy bien. “Hay un límite que ha traspasado y que no se lo permito ni se lo permitiré”, aseguraba Ivonne sobre los comentarios que había escuchado por parte de la italiana relacionados con su hijo. “Por una parte me produce ternura pero por otra me choca y me mantengo alejada porque a mí me duele lo mío" Además, ha añadido que "aunque tiene mucha gente, familia y amigos", la nota muy falta de cariño.