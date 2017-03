Aylén hace pleno: expulsión, destape y tensión con su futura suegra

Un par de vídeos en la sala de expulsión han sido más que suficientes para que Aylén se diera cuenta de que su comportamiento con Marco no había sido el adecuado. "Cuando yo demuestro amor, hago la cama", y le ha rezado a todos los santos para que la audiencia cumpliera su deseo de expulsarla de 'Gran Hermano VIP' y dejara que Marco siguiera viviendo su aventura en solitario. Un deseo que se ha cumplido y que ha conseguido que la VIP nos enseñara que sabe alegrarse de verdad y nos enseñara un pecho. Aylén se había olvidado de todo y de todos y ha querido que Marco supiera que todo lo había hecho por amor antes de separarse de él. Marco ha respirado tranquilo, pero se ha sentido invadido por un sentimiento de culpa y nostalgia y no ha dudado en repetirle a Aylén lo muchísimo que la quiere. Le ha pedido perdón por si hubiera cometido algún error y le ha dejado claro que ella es la mujer a la que ama: "Eres la única mujer para mí en este mundo".

Por si no hubiera tenido suficientes emociones fuertes ya en plató, Aylén se han encontrado con su futura suegra enfadada, muy enfadada. A Bibiana, la mamá de Marco, no le había hecho ninguna gracia que Aylén entrara en la casa y había llegado a afirmar en plató que si tuviera un teléfono en la mano llamaría para expulsar a la novia de su hijo porque nunca había visto a Marco tan triste. Estaba tan enfadada que ni se ha molestado en levantarse a saludarla porque tenía la sensación de que era un gesto incoherente y se ha limitado a saludar a una Aylén feliz de verla.

Aylén ha entendido a la perfección la reacción de la mamá de Marco porque ella era la primera que quería ser expulsada: "Sentía que era de las personas que menos se merecía estar allí". Pero Jordi ha ido un poquito más allá y le ha contado a la expulsada que Bibiana tenía la sensación de que había entrado en el concurso para amargar a su hijo. "Lo siento mucho, mi intención jamás fue amargarle el concurso, pero lo que vieron es lo que hay, es la realidad de una relación amorosa que tiene problemas. Sentía que teníamos que encontrarnos y solucionar las cosas, lo siento si se ha visto lo bueno y lo malo", ha asegurado una Aylén arrepentida de su actitud y que ha conseguido que la madre de Marco rompiera su silencio: " En 29 años no he visto llorar a mi hijo y le he visto llorar mucho. Lloró cuando le llamaste por teléfono, en tu entrada... No puedes entrar en una casa y ser fría. No deberías haber entrado en la casa". Aylén era consciente de que la mamá de Marco no quería que entrara en la casa, pero ha explicado que cuando se lo comunicó fue demasiado tarde: "Lo sé, me lo dijiste pero fueron cinco minutos antes de entregar mi teléfono y ya no había otra opción".

La despedida de Aylén y Marco no ha sido la única despedida dolorosa de la noche. La Gala 13 de 'Gran Hermano VIP' ha estado llenita de emociones fuertes y Alyson también ha tenido las suyas. Tras vivir una semana de felicidad y amor, la VIP ha tenido que despedirse de su amado Antonio. El concursante de 'Gran Hermano Brasil' tenía que regresar a su concurso y ha dejado a Alyson con el corazón partido. Eso sí una vez más, han aprovechado hasta el último segundo y han vuelto a cambiar las palabras por los besos.

Las primeras finalistas de 'Gran Hermano VIP'

La recta final del concurso ya ha comenzado y Elettra ha sido la primera en estallar de alegría al saber que sus compañeros ya no le podrán nominar y que es la primera finalista del reality. Los concursantes de 'Gran Hermano VIP' han pasado toda la semana luchando por la inmunidad y como era de esperar, Elettra se ha alzado con la victoria, con casi novecientos kilómetros recorridos.

Las concursantes que todavía no saben que ya son finalistas de 'GH VIP' son Irma Soriano y Emma Ozores. Los VIP se han enfrentado a sus últimas nominaciones sin saberlo y ellas son las únicas concursantes que se han librado de la nominación.