Elettra vs Ivonne, Daniel vs Elettra: Se abre la caja de los trapos sucios de ‘GH VIP 5’

Elettra y Daniela han sido las primeras nominadas en entrar en la sala de expulsión y enfrentarse a toda la verdad sobre su relación. Tras ver un resumen de su relación de amor y odio, Elettra no sabía dónde meterse y ha bromeado con un "Ya lo sabías todo, ¿no?", pero Daniela acaba de escuchar un montón de cosas feas que no sabía y se ha molestado: "Tú también haces la puerca". No le ha hecho ninguna gracia ver que a Elettra le molestaban sus caras y tenía la sensación de que parecía estar en una película para adultos todo el rato y no ha dudado en reprochárselo. Elettra ha intentado quitarle hierro al asunto y ha insistido en que ya le había dicho todo a la cara, pero ella tenía claro que preferiría que la nominara a que hablara a sus espaldas y que estaba en su derecho de enfadarse por lo que acababa de escuchar.

Ivonne y Daniela también han podido ver un vídeo de su relación y de lo que parecía que era una situación de celos. Ivonne ha querido dejar claro que no quería que se entendiera su actitud como la de una mujer celosa y que su problema con Daniela venía de lejos. Le produce malas vibraciones y ha querido alejarse de ella porque no le gustan sus constantes cambios de humor y que siempre esté en medio de todos los conflictos.

"Gata muerta", "víbora", "es una interesada y solo le gustan los hombres con dinero", "le he escuchado decir que va a sacar mucho dinero al padre de su hijo", "es una interesada", "va de estrella"... Ivonne ha escuchado a Elettra decir un montón de cosas desagradables sobre ella en un vídeo resumen de su relación y también le ha escuchado cara a cara, decirle que es lo que piensa de ella y que no tiene por qué ser falsa. No le hace gracia que haya cambiado desde que empezó su relación con Sergio. Ivonne se ha quedado sorprendida, pero ha tenido claro que era la opinión de Elettra y que era respetable. Eso sí, ha dejado claro que no le hacía gracia que hablaran de su hijo y que ella había sido coherente porque había tratado a Elettra como una hija. Quién no se ha callado, ha sido Daniela. Todavía molesta por las palabras de Ivonne le ha dejado claro que de ella no iba a ver un vídeo así y que se había equivocado con ella.

Quizás porque era el cumpleaños de Emma o porque es verdad que ellas ya han olvidado lo que pasó, pero Emma e Irma se han quedado tan tranquilas cuando ha visto lo que ambas habían dicho la una de la otra. "Ya no, ya nos hemos arreglado. Siento ser así...", ha asegurado una Irma abochornada. Sin embargo, Emma Ozores ha querido que quedara claro que ella y la presentadora ya habían hecho borrón y cuenta nueva: "Sí, está arreglado". Irma todavía no ha superado su error y ha vuelto a entonar el mea culpa: "Es verdad que me arrepentí de como nominé la última semana, le pedí perdón y se lo pediría mil veces porque la quiero mucho".