¡Inédito! ¿Qué sintió Raphael al despertar de su operación de hígado?

En el Especial de Navidad de 'Mi casa es la tuya', Bertín Osborne visitó a Raphael pero no todo lo que grabaron ni todo lo que él conto se vio en televisión. Te traemos los 5 secretos de uno de los artistas más conocidos de España que todavía desconoces.

¿Qué sintió Raphael al despertar de su operación?

Raphael recuerda que cuando despertó de la operación de transplante de hígado, los médicos solo dejaron entrar a una persona y desde su familia eligieron que fuera su hijo, dejando fuera de la habitación a su mujer y su hija. Cuando vio su cara, él no pudo decir nada pero sintió que era la imagen más bonita que había visto nunca.

¿Es Raphael el personaje de la Navidad?

Cuando el artista fue a grabar su primer disco con canciones navideñas y villacincos, desde la discográfica le pusieron una pega. La condición era que el tema popular de 'El Tamborilero' no podía salir porque ya se estaban encargando de grabar una versión con el famoso Sinatra. En aquella época, Raphael era tan joven que no entendía cómo era posible que no pudiese cantar una de sus canciones favoritas aunque al final consiguió grabarla.

¿Cómo era Raphael en el colegio?

Desde que era pequeño, él tenía claro que estaba en el colegio de paso y por eso era un revolucionario. Su comportamiento destacaba tanto que hasta le expulsaron en distintas ocasiones. Cuando eso sucedía él se marchaba a la sacristía a hablar con el sacerdote y a disfrutar cantando en vez de estudiando.

¿Cómo se tomó Raphael ser sexto en el certamen Eurovisión?

Durante dos años el representante español de Eurovisión fue Raphael. En sus dos actuaciones quedó en sexto lugar, un hecho que ante su éxito puede ser molesto aunque él destaca que aquello le abrió las puertas al mundo. El artista reconoce que "al día siguiente me estaban llamando de muchos sitios".

¿Cómo fue el servicio militar de Raphael?

Aunque Bertín se ríe de Raphael porque cree que la mili que hizo fue muy poco dura, él reconoce que hubo un momento durante su formación en el que lo pasó mal. A la vuelta de Eurovisión, además de sus fans estaban esperándole diferentes militares que querían llamarle la atención porque Raphael había salido del país sin permiso puesto que no había acabado el servicio militar. Él se marchó sin darle importancia ya que pensaba que al ser oficial todos sabían que había salido de viaje para representar a su país.