¿Con qué políticos mantiene una amistad Albert Rivera en el Congreso?

Para el líder de Ciudadanos, las diferencias ideológicas no están reñidas con el trato personal. Por ese motivo, Albert Rivera mantiene muy buena relación con Pablo Casado y Cristina Cifuentes (ambos del Partido Popular) o con Eduardo Madina (PSOE). De Pablo Iglesias no tiene tan buenas referencias: aunque sus inicios no fueron malos, la dureza del líder de Podemos durante el reciente bloqueo electoral les separó.