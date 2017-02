José Bono confiesa los motivos de su dimisión: "No comparto la secesión catalana"

Tras una década alejado de la política, José Bono admite frente a Bertín los verdaderos motivos por los que abandonó su puesto de ministro de Defensa: "Yo le dije al presidente Zapatero en noviembre de 2005 que yo no podía ser ministro de Defensa si el estatuto de Cataluña venía a ser el impulso a un movimiento secesionista". Reconoce que no podía ser ministro de Defensa "habiendo arrestado al general Mena por no ser respetuoso con los políticos catalanes".