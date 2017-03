¡Jorge Javier se viste de fallera!

Al parecer Mónica Hoyos se ha negado a vestirse de fallera y J.J. no ha dudado en quitarle el puesto: “Yo no entiendo cómo Mónica no ha querido ponerse este traje que es una maravilla”. Jorge Javier ha salido en busca de la colaboradora por las inmediaciones de ‘Mediaset’ y ha acaparado las miradas de todo el mundo. “No me he vestido porque me ha dado una bajada de tensión”, ha confesado ella.